Участок дороги Солнцево—Бутово—Видное от Калужки до Киевского шоссе могут запустить в конце лета

Петра Аксенова. Об этом сообщил в пятницу, 6 июля, портал Стройкомплекса со ссылкой на первого заместителя руководителя Департамента строительства Москвы

АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта.

По словам первого замруководителя, на данном участке завершены основные работы, объект находится в высокой степени готовности.

Длина вводного участка составит порядка 8 км. На нем будет обустроено по четыре полосы движения в каждую сторону и выполнены боковые проезды.

«На пересечении с Калужским и Киевским шоссе появится развязка с эстакадами-съездами и небольшими тоннелями», — отметил Пётр Аксенов.

Заместитель руководителя Департамента строительства уточнил, что также планируется открытие подъездной дороги протяжённостью около 2,3 км. Она соединит трассы со станцией «Саларьево» красной ветки метро.

Автомагистраль Солнцево-Бутово-Видное протянется от Боровского до Киевского шоссе, далее через территорию новой Москвы до Калужского шоссе, после чего дойдёт до Варшавского шоссе и города Видное

Трасса станет полноценным дублёром МКАД и обеспечит поперечную связь между районами ТиНАО, а также транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарки.

Строительство планируется завершить до конца 2021 года.