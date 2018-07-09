Участок дороги Солнцево—Бутово—Видное от Калужки до Киевского шоссе могут запустить в конце лета 

Об этом сообщил в пятницу, 6 июля, портал Стройкомплекса со ссылкой на первого заместителя руководителя Департамента строительства Москвы Петра Аксенова.
АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта.
По словам первого замруководителя, на данном участке завершены основные работы, объект находится в высокой степени готовности.
Длина вводного участка составит порядка 8 км. На нем будет обустроено по четыре полосы движения в каждую сторону и выполнены боковые проезды.
«На пересечении с Калужским и Киевским шоссе появится развязка с эстакадами-съездами и небольшими тоннелями», — отметил Пётр Аксенов.
Заместитель руководителя Департамента строительства уточнил, что также планируется открытие подъездной дороги протяжённостью около 2,3 км. Она соединит трассы со станцией «Саларьево» красной ветки метро.
Автомагистраль Солнцево-Бутово-Видное протянется от Боровского до Киевского шоссе, далее через территорию новой Москвы до Калужского шоссе, после чего дойдёт до Варшавского шоссе и города Видное.
Трасса станет полноценным дублёром МКАД и обеспечит поперечную связь между районами ТиНАО, а также транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарки.
Строительство планируется завершить до конца 2021 года.