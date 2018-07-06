Ещё
Власти не будут согласовывать митинг против пенсионной реформы в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти не будут согласовывать митинг против пенсионной реформы в центре Москвы 

ИД «Собеседник» 6 июля 2018
Власти Москвы сообщили, что не могут обеспечить проведение митинга против пенсионной реформы в центре города.
В беседе с «Интерфаксом» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что проведение таких акций в центре Москвы невозможно до 25 июля 2018 года.
«Проведение акции в центре Москвы невозможно в связи с действием 202-го указа президента, который ограничивает проведение мероприятий в Москве до 25 июля 2018 года во время действия усиленных мер безопасности в рамках чемпионата мира по футболу из-за большого количества туристов и москвичей, сосредоточенных в эти дни в центре столицы», — заявил Черников.
Он отметил, что из-за желания организаторов провести именно митинг, проведения мероприятия в настоящий момент возможно лишь в парке Сокольники.
ИД «Собеседник»: последние новости
В столичном метро сообщили о закрытии одного из вестибюлей в "Новогирееве" "Внуково" станет первым аэропортом, имеющим свое метро, через 3 года В столичном зоопарке в честь Акинфеева назвали детеныша степного орла
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры66
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»65
На Украину надвигается катастрофа346
Россию обвинили в попытке переманить Турцию72
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение