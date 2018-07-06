Власти не будут согласовывать митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

Власти Москвы сообщили, что не могут обеспечить проведение митинга против пенсионной реформы в центре города.

В беседе с «Интерфаксом» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что проведение таких акций в центре Москвы невозможно до 25 июля 2018 года.

«Проведение акции в центре Москвы невозможно в связи с действием 202-го указа президента, который ограничивает проведение мероприятий в Москве до 25 июля 2018 года во время действия усиленных мер безопасности в рамках чемпионата мира по футболу из-за большого количества туристов и москвичей, сосредоточенных в эти дни в центре столицы», — заявил Черников.

Он отметил, что из-за желания организаторов провести именно митинг, проведения мероприятия в настоящий момент возможно лишь в парке Сокольники.