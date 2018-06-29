Более 70 километров линий метро проведут в Новой Москве до 2035 года

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На территории Троицкого и Новомосковского административных округов проведут более 70 километров линий метро до 2035 года. Об этом сообщили 28 июня.

По словам заместителя руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Павла Перепелицы, специалисты проложат 72 километра линий метро. Работы по строительству объектов уже начались. Будет продлена Сокольническая линия метро от станции «Саларьево» до поселка Коммунарка.

Кроме этого, будут открыты 33 станции, отметили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.