Ещё
Более 70 километров линий метро проведут в Новой Москве до 2035 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 70 километров линий метро проведут в Новой Москве до 2035 года 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Десеновское
Фото: архив
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов проведут более 70 километров линий метро до 2035 года. Об этом сообщили 28 июня.
По словам заместителя руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Павла Перепелицы, специалисты проложат 72 километра линий метро. Работы по строительству объектов уже начались. Будет продлена Сокольническая линия метро от станции «Саларьево» до поселка Коммунарка.
Павел Перепелица добавил, что в Новой Москве реализуют еще одно направление. Это Калининско-Солнцевская ветка, которая пройдет до аэропорта Внуково.
Кроме этого, будут открыты 33 станции, отметили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Встреча ко Дню семьи, любви и верности пройдет в библиотеке В саду Эрмитаж пройдёт праздник Московского долголетия Владельцы карты Тройка воспользуются программой лояльности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин определил статус Каспийского моря62
Названа средняя зарплата москвичей494
«Друзьям Путина» удалось выкрутить руки Европе20
На Украине предсказали обрушение аэропорта Симферополя74
США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»98
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Вещи
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение