Собянин открыл второй флагманский центр «Мои документы»

Собянин открыл второй флагманский центр предоставления госуслуг «Мои документы»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил второй флагманский центр, который открылся в четверг в юго-западном округе Москвы на 3-м этаже торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Спектр" рядом со станцией метро "Теплый Стан", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Первый флагманский центр "Мои документы" был открыт на Пресненской набережной в январе 2018 года. Он разместился в ТРЦ "Афимолл Сити".

"Замечательный флагманский центр, который мы сегодня открыли, имеет массу услуг для малого бизнеса, для автомобилистов, а также для тех, кто хочет проверить свое здоровье. Здесь также можно купить и билеты в театр. Помимо того, что здесь много услуг, здесь еще и очень стильно", — сказал мэр при посещении.

Он добавил, что была создана большая команда, способная каждый день оказывать москвичам качественные услуги.

Общая площадь нового центра госуслуг составляет порядка 2,2 тыс. кв. метров.

В центре работают 78 сотрудников и имеется 50 окон приема. График работы центра — ежедневно с 10:00 до 22:00. Власти Москвы ожидают, что центр будут посещать порядка 2,5 тыс. человек в сутки.

О флагманском центре

Дизайн флагманского центра включает в себя дополнительные элементы повышенной комфортности: два уровня высоты в зоне электронных услуг — компьютерами можно пользоваться сидя и стоя. Помимо этого, есть конференц-зал для проведения совещаний, лекций и встреч с жителями.

Флагманский центр предоставляет сегодня более 170 государственных услуг, которые доступны во всех МФЦ Москвы. Здесь предоставляются также дополнительные услуги — регистрация транспортных средств, предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, услуги малому бизнесу и так далее. В МФЦ можно обратиться и в случае утери документов.

Также во флагманском офисе расположены дополнительные сервисы: "Мой банк" (отделение банка), "Мое искусство" (билетная касса), "Мои путешествия" (экскурсии и туры), "Мое фото" (фотоателье), "Мое здоровье" (медицинские услуги), "Мое кафе", "Мой нотариус".

Перечень сервисов и услуг флагманских центров определили сами москвичи — участники проекта "Активный гражданин" в ходе голосования в апреле 2016 года.