В Москве трамваи сыграли в кегли

Москве в субботу трамваи играли в настоящий боулинг. Он вошел в показательную программу конкурса водительского мастерства, в котором приняли участие представители всех депо города.

Трамваи в Бауманском депо гоняли огромный поролоновый мяч — им надо было сбить гигантские "кегли".

Кстати, такая же дисциплина входила в европейский чемпионат водителей трамвая, прошедший в мае, и московский водитель Александр Павлов занял там третье место в личном зачете.

Сегодня же в обязательную программу демонстрации мастерства входили синхронное движение вагонов, экстренная остановка трамвая, управление на экстремально скользком участке пути.