Ещё
В Москве трамваи сыграли в кегли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пассажира избили и выбросили из самолета
Пассажира избили и выбросили из самолета

В Москве трамваи сыграли в кегли 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Предоставлено пресс-службой ГУП "Мосгортранс"
В Москве в субботу трамваи играли в настоящий боулинг. Он вошел в показательную программу конкурса водительского мастерства, в котором приняли участие представители всех депо города.
Трамваи в Бауманском депо гоняли огромный поролоновый мяч — им надо было сбить гигантские "кегли".
Кстати, такая же дисциплина входила в европейский чемпионат водителей трамвая, прошедший в мае, и московский водитель Александр Павлов занял там третье место в личном зачете.
Сегодня же в обязательную программу демонстрации мастерства входили синхронное движение вагонов, экстренная остановка трамвая, управление на экстремально скользком участке пути.
Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, первое место и звание лучшего водителя трамвая Москвы завоевала Виктория Ульянова, вторым стал Алексей Борисов, третьей — Лариса Лаврова. В командном зачете выиграли хозяева площадки — представители трамвайного депо им. Н. Э. Баумана.
Российская Газета: последние новости
Мэрия Москвы прояснила судьбу "Горбушки" Власти Москвы объявили о расширении метро Назван срок запуска "розовой" ветки московского метро
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажира избили и выбросили из самолета30
Навальный покинул Россию286
Украинцы «оккупируют» Крым471
На Москву обрушился «ливень века»8
Макаревич — силовикам: в аду будете гореть295
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение