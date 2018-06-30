В Москве трамваи сыграли в кегли 

В Москве в субботу трамваи играли в настоящий боулинг. Он вошел в показательную программу конкурса водительского мастерства, в котором приняли участие представители всех депо города.
Трамваи в Бауманском депо гоняли огромный поролоновый мяч — им надо было сбить гигантские "кегли".
Кстати, такая же дисциплина входила в европейский чемпионат водителей трамвая, прошедший в мае, и московский водитель Александр Павлов занял там третье место в личном зачете.
Сегодня же в обязательную программу демонстрации мастерства входили синхронное движение вагонов, экстренная остановка трамвая, управление на экстремально скользком участке пути.
Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, первое место и звание лучшего водителя трамвая Москвы завоевала Виктория Ульянова, вторым стал Алексей Борисов, третьей — Лариса Лаврова. В командном зачете выиграли хозяева площадки — представители трамвайного депо им. Н. Э. Баумана.