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Зачем болельщики рвутся в мавзолей
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Зачем болельщики рвутся в мавзолей 

Рамблер 4 часа назад
Футбольные фанаты, приехавшие в российскую столицу для того, чтобы поболеть за любимую команду на чемпионате мира, который проходит сейчас в России, посещают не только стадионы, бары и многочисленные московские музеи. Ежедневно на Красной площади с самого утра, ещё до открытия мавзолея, выстраиваются люди. Очередь из желающих попасть в мавзолей занимает весь проход на площадь, туристы стоят в два ряда и проводят в ожидании от получаса до пятидесяти минут. Несмотря на то, что очередь довольно длинная, люди продвигаются к мавзолею активно. Чем же так привлекает иностранцев Владимир Ильич Ленин? Иностранные болельщики поясняют, что вождь пролетариата — по-настоящему знаковая фигура в истории, и если уж им довелось побывать в Москве, то не стоит упускать возможность посмотреть на Ленина. Особенно популярен Владимир Ильич в латинской Америке, гости из которой, не успевшие посмотреть на Ленина, готовы посвятить стоянию в очереди и другие дни. Однако уже побывавшие в мавзолее туристы оказываются слегка разочарованными: простояв в очереди около часа, они менее минуты находятся в ритуальном помещении, а потом должны его покинуть. Впрочем, посещение мавзолея бесплатное, так что это скрашивает разочарование.
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