Ещё
Москвичи увидят самое длинное затмение Луны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи увидят самое длинное затмение Луны 

Мослента 59 минут назад
Фото: Соцсети
Полное затмение Луны 27 июля станет самым длительным в XXI веке. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает агентство «Москва».
«В Москве и на большей территории нашей страны 27 июля можно будет наблюдать редчайшее совпадение двух астрономических событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса», — рассказали сотрудники планетария.
Затмение Луны продлится один час и 44 минуты — на 15 минут дольше, чем обычно. Оно также станет самым продолжительным за последние 100 лет.
По словам астрономов, июль станет самым важным астрономическим месяцем этого года. 6 июля Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца — 152 миллиона 95 тысяч 566 километров. 13 июля произойдет частное затмение Солнца, однако в России оно наблюдаться не будет. 29-30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума, но наблюдать за звездопадом помешает Луна.
Затмение Луны и противостояние Марса москвичи увидят 27 июля. В последний раз наблюдать эти явления на небе одновременно можно было в 1830 году.
Мослента: последние новости
Перевод названия Парка Горького рассмешил москвичей Московских врачей научат быть вежливыми Иностранцы скупили матрешек и магниты
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отменяют зарплатное рабство170
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем307
Украина обвинила Россию в новом нападении85
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти616
«Добейте меня!»: жена Джигарханяна в тяжелом состоянии54
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение