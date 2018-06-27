Воронцовский парк приглашает на праздник

28 июня в парке состоится первое итоговое окружное мероприятие в рамках проекта «Московское долголетие». На этой встрече сотрудники парка и территориальных центров социального обслуживания расскажут об открытии новых студий для пенсионеров.

Активные люди так называемого серебряного возраста уже привыкли приходить в парк на занятия общей физической подготовкой, танцами и скандинавской ходьбой. А теперь к их услугам новые кружки и студии. Например, пенсионеры смогут научиться петь, изучать английский язык, сделать первые шаги в лечебной гимнастикой цигун, заняться прикладным творчеством. Подробную информацию (где будут проходить уроки, когда, кто сможет их посещать и как часто) всем собравшимся в парке расскажут сотрудники «Усадьбы Воронцово» и центров социального обслуживания Юго-Западного административного округа.

Праздник начнется в 11:00 часов у главной сцены парка.

Программа праздника:

11:00 — Участие в творческих мастер-классах и ознакомление с обучающей программой по английскому языку («English First») и рисованию («Лабиринт»). В это же время в Шахматной клубе начнется сеанс одновременной игры по шахматам («EDUchess»).

11:30 — Ознакомительные тренировки по фитнесу («World Class») и танцам с Юлией Реутовой.

13:30 — Программа по китайской гимнастике от межрегиональной ассоциации оздоровительного Цигун России