Воронцовский парк приглашает на праздник 

28 июня в парке состоится первое итоговое окружное мероприятие в рамках проекта «Московское долголетие». На этой встрече сотрудники парка и территориальных центров социального обслуживания расскажут об открытии новых студий для пенсионеров.
Активные люди так называемого серебряного возраста уже привыкли приходить в парк на занятия общей физической подготовкой, танцами и скандинавской ходьбой. А теперь к их услугам новые кружки и студии. Например, пенсионеры смогут научиться петь, изучать английский язык, сделать первые шаги в лечебной гимнастикой цигун, заняться прикладным творчеством. Подробную информацию (где будут проходить уроки, когда, кто сможет их посещать и как часто) всем собравшимся в парке расскажут сотрудники «Усадьбы Воронцово» и центров социального обслуживания Юго-Западного административного округа.
Праздник начнется в 11:00 часов у главной сцены парка.
Программа праздника:
11:00 — Участие в творческих мастер-классах и ознакомление с обучающей программой по английскому языку («English First») и рисованию («Лабиринт»). В это же время в Шахматной клубе начнется сеанс одновременной игры по шахматам («EDUchess»).
11:30 — Ознакомительные тренировки по фитнесу («World Class») и танцам с Юлией Реутовой.
13:30 — Программа по китайской гимнастике от межрегиональной ассоциации оздоровительного Цигун России.
14:00 — Концертная программа «Мои года — мое богатство», где прозвучат хиты 40-70-х годов, памятные по исполнению таких звезд, как Иосиф Кобзон, Юрий Визбор, Анна Герман, Марк Бернес, Тамара Миансарова, Клавдия Шульженко и другие. Кроме того, выступят аккордеонист Евгений Алтудин, дуэт Артема Федоркова и Богдана Кириенко, коллектив «Все свои».
16:00 Тренировка по скандинавской ходьбе с Александром Мамонтовым (INWA).