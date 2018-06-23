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На Соборной площади отменили развод караулов
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На Соборной площади Кремля отменили развод караулов 23 июня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ сообщил, что 23 июня будет отменен развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Кремля из-за выпускного у студентов военных вузов.
"В связи с проведением торжественного выпуска обучающихся Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц министерства обороны РФ" церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводиться не будет", — говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба министерства просвещения, около 600 тысяч выпускников в России получат в субботу аттестат об окончании школы и отпразднуют выпускной вечер.
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