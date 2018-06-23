На Соборной площади отменили развод караулов

На Соборной площади Кремля отменили развод караулов 23 июня

Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ сообщил, что 23 июня будет отменен развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Кремля из-за выпускного у студентов военных вузов.

"В связи с проведением торжественного выпуска обучающихся Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц министерства обороны РФ" церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводиться не будет", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба министерства просвещения, около 600 тысяч выпускников в России получат в субботу аттестат об окончании школы и отпразднуют выпускной вечер.