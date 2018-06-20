Российские болельщики вышли на улицы Санкт-Петербурга отмечать победу сборной 

Болельщики сборной России вышли на улицы Санкт-Петербурга праздновать победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) завтра сыграет с Саудовской Аравией.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал задачу-максимум для команды на чемпионате мира.