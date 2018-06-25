Махорка расцвела в «Аптекарском огороде» 

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел табак деревенский, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Табак деревенский, или махорка, или табак ацтекский (Nicotiana rustica) зацвел в «Аптекарском огороде». Однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем, узкими соцветиями и желто-зелеными цветками достигает в высоту до 3 м. Гости могут увидеть его в Саду лекарственных трав — наш сортовой экземпляр может похвастаться розовыми цветками», — сказала О. Архипова.
Она пояснила, что родина табака деревенского — Латинская Америка. В Европу он попал благодаря Христофору Колумбу. В России и сопредельных странах махорку выращивают в южных районах и в Средней полосе, но в меньших количествах, чем табак обыкновенный. Слово «махорка» происходит от названия города Амерсфорт, в XVIII веке славившегося табачной промышленностью. Пресс-секретарь также отметила, что все части табака деревенского кроме семян содержат никотин — его концентрация в листьях в среднем раз в девять выше, чем в табаке обыкновенном. Листья махорки после ферментации и сушки используют для курения, а ранее из них получали лимонную кислоту, никотин для производства никотина сульфата для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и никотиновую кислоту. Растение также является атрибутом шаманских церемоний исцеления с использованием нектара из лианы, часто используется вместе с другими лекарственными растениями для усиления их воздействия. «Прямое использование табака — нейтрализация яда змей, раневых инфекций. Индейцы майя почитали табак как священное растение, которое у них ассоциировалось с божествами неба и земли. В США экстракт табака принимают внутрь для лечения усталости и снятия чувства тревоги», — добавила О. Архипова.