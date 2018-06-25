Ещё
Махорка расцвела в «Аптекарском огороде»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Махорка расцвела в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 25 июня 2018
Фото: Instagram
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел табак деревенский, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Табак деревенский, или махорка, или табак ацтекский (Nicotiana rustica) зацвел в «Аптекарском огороде». Однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем, узкими соцветиями и желто-зелеными цветками достигает в высоту до 3 м. Гости могут увидеть его в Саду лекарственных трав — наш сортовой экземпляр может похвастаться розовыми цветками», — сказала О. Архипова.
Она пояснила, что родина табака деревенского — Латинская Америка. В Европу он попал благодаря Христофору Колумбу. В России и сопредельных странах махорку выращивают в южных районах и в Средней полосе, но в меньших количествах, чем табак обыкновенный. Слово «махорка» происходит от названия города Амерсфорт, в XVIII веке славившегося табачной промышленностью. Пресс-секретарь также отметила, что все части табака деревенского кроме семян содержат никотин — его концентрация в листьях в среднем раз в девять выше, чем в табаке обыкновенном. Листья махорки после ферментации и сушки используют для курения, а ранее из них получали лимонную кислоту, никотин для производства никотина сульфата для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и никотиновую кислоту. Растение также является атрибутом шаманских церемоний исцеления с использованием нектара из лианы, часто используется вместе с другими лекарственными растениями для усиления их воздействия. «Прямое использование табака — нейтрализация яда змей, раневых инфекций. Индейцы майя почитали табак как священное растение, которое у них ассоциировалось с божествами неба и земли. В США экстракт табака принимают внутрь для лечения усталости и снятия чувства тревоги», — добавила О. Архипова.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин: Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23:00 6 июля С.Собянин: Утвержден дизайн строящейся станции «Рубцовская» на Большой кольцевой линии метро
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры63
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»64
На Украину надвигается катастрофа344
Россию обвинили в попытке переманить Турцию71
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение