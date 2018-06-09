Собянин попросил дать москвичам выходной

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий и организаций дать своим работникам выходной 14 июня в день открытия чемпионата мира по футболу. Эту просьбу столичный градоначальник озвучил на открытии городского оперативного штаба ЧМ-2018, передает ТАСС.

По словам Собянина, из-за массового прибытия гостей чемпионата и глав государств в городе ожидаются транспортные проблемы. Всех автомобилистов мэр призвал пересесть на общественный транспорт.

«На открытии ожидается более десяти глав государств. Конечно, это не может не повлечь определенные транспортные проблемы, перекрытия и т. д.», — объяснил Собянин.

Матч открытия чемпионата мира по футболу состоится 14 июня в 18.00 на арене «Лужники».