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Собянин попросил дать москвичам выходной
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Собянин попросил дать москвичам выходной 

Рамблер 55 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий и организаций дать своим работникам выходной 14 июня в день открытия чемпионата мира по футболу. Эту просьбу столичный градоначальник озвучил на открытии городского оперативного штаба ЧМ-2018, передает ТАСС.
По словам Собянина, из-за массового прибытия гостей чемпионата и глав государств в городе ожидаются транспортные проблемы. Всех автомобилистов мэр призвал пересесть на общественный транспорт.
«На открытии ожидается более десяти глав государств. Конечно, это не может не повлечь определенные транспортные проблемы, перекрытия и т. д.», — объяснил Собянин.
>> «Лишь бы не платить»: работодатели «опротестуют» выходной для диспансеризации россиян
Матч открытия чемпионата мира по футболу состоится 14 июня в 18.00 на арене «Лужники».
Комментарии7  Ещё 20 источников 
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