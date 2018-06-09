Москвичей предупредили о минусовой температуре

Синоптики предупредили москвичей о заморозках в ночь на 10 июня

Синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности в ночь на 10 июня из-за заморозков, сообщает Гидрометцентр России

Температура в столичном регионе может опускаться до -2 градусов. Такая погода потенциально опасна.

Прохладная погода сохранится в столице 9 июня. Воздух в городе днем прогреется не более чем до 14 градусов. Такие условия, по мнению специалистов, могут плохо повлиять на эмоциональное состояние москвичей.

Погода будет облачной, а в некоторых районах возможны дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Потепление придет в столицу ко Дню России. В понедельник, 11 июня, температура вырастет до 18 градусов, а в сам праздник ожидается порядка 24 градусов. При этом вероятность осадков сохранится. В целом предполагается, что грядущая неделя окажется более теплой. Средняя дневная температура будет лежать в диапазоне 20–22 градусов.