МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Москве во вторник, 5 июня, ожидается усиление ветра, сообщается на сайте управления МЧС по городу.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, также возможен небольшой дождь.

При сильном ветре МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль в отдалении от деревьев и неустойчивых конструкций.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве ожидается до +15°С.

Также ранее синоптики сообщили, что 5 июня в Москве сохранится желтый уровень погодной опасности.