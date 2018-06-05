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МЧС предупредило москвичей
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 

Газета.Ru 5 часов назад
В Москве во вторник, 5 июня, ожидается усиление ветра, сообщается на сайте управления МЧС по городу.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, также возможен небольшой дождь.
При сильном ветре МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль в отдалении от деревьев и неустойчивых конструкций.
Ранее сообщалось, что во вторник в Москве ожидается до +15°С.
Также ранее синоптики сообщили, что 5 июня в Москве сохранится желтый уровень погодной опасности.
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