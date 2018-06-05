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Молодежный совет создадут при департаменте природопользования Москвы
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Молодежный совет создадут при департаменте природопользования Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Управа района Южное Бутово
При департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы будет создан Молодежный совет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
«В Молодежный совет войдут представители молодежных волонтерских движений и организаций, возраст участников — до 30 лет. В состав совета планируется включить 25 человек, включая председателя совета и его заместителей. От каждого административного округа Москвы в совет войдут ответственные представители, которые будет координировать работу молодежи на местах», — говорится в сообщении.
В частности, в Молодежный совет планируется включить представителей таких организаций, проектов и движений, как молодежное эколого-волонтерское движение «МосЭко», общественный экологический проект «РосЭко», Отраслевой аграрный бизнес-инкубатор ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА им. К. Тимирязева, проект «Стажировки правительства Москвы», Центр молодежного парламентаризма города Москвы, Движение «Раздельный сбор Москва и область», Региональная общественная организация «Альянс защитников животных», проект «#ЭкоПраво», проект Greenevolution.ru, проект «Программа распространения и пропаганды внедрения энергоэффективных технологий в бытовую жизнь граждан» и других.
Положение о Молодежном совете будет утверждено приказом департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, заключили в пресс-службе.
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