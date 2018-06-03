Три экоцентра планируют открыть в Москве в 2018 году

Антон Кульбачевский. Экоцентр «Лесная сказка» в зоне отдыха «Битца», плавучий «Музей Москвы-реки» и павильон «Цветоводство» на ВДНХ планируют открыть в столице в этом году, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы «Если говорить о запуске новых объектов, то в этом году к существующим семи экоцентрам мы планируем добавить три новых. Экоцентр «Лесная сказка» в зоне отдыха «Битца» откроется в июне, а плавучий «Музей Москвы-реки» на базе судна и павильон «Цветоводство» на ВДНХ должны открыться в третьем квартале», — сказал Кульбачевский в интервью газете «Вечерняя Москва» , опубликованном в воскресенье. Во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, в Московском зоопарке пройдет «Экомарафон», участники которого узнают о борьбе с загрязнением окружающей среды, получат значки эковолонтеров и примут участие в мастер-классах. У главного входа в зоопсад выступят руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова , представители общественного движения, экологических организаций и просветительских журналов.