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Три экоцентра планируют открыть в Москве в 2018 году
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Три экоцентра планируют открыть в Москве в 2018 году 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Экоцентр «Лесная сказка» в зоне отдыха «Битца», плавучий «Музей Москвы-реки» и павильон «Цветоводство» на ВДНХ планируют открыть в столице в этом году, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
«Если говорить о запуске новых объектов, то в этом году к существующим семи экоцентрам мы планируем добавить три новых. Экоцентр «Лесная сказка» в зоне отдыха «Битца» откроется в июне, а плавучий «Музей Москвы-реки» на базе судна и павильон «Цветоводство» на ВДНХ должны открыться в третьем квартале», — сказал Кульбачевский в интервью газете «Вечерняя Москва», опубликованном в воскресенье.
Во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, в Московском зоопарке пройдет «Экомарафон», участники которого узнают о борьбе с загрязнением окружающей среды, получат значки эковолонтеров и примут участие в мастер-классах.
У главного входа в зоопсад выступят руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, представители общественного движения, экологических организаций и просветительских журналов.
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