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В Московском регионе ожидаются сильный ветер, дожди и температура до 19 градусов
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В Московском регионе ожидаются сильный ветер, дожди и температура до 19 градусов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сильный ветер и грозы ожидаются в пятницу, 8 июня, в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве не поднимется выше 17 градусов. Дожди местами с грозами, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 19 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
В ночь на субботу в столице — до 5-7 градусов, вероятность дождя сохранится. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.
По области температура будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, ночью — от 3 до 8 градусов выше нуля.
8 июня в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров, сильного ветра и гроз.
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