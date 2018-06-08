В Московском регионе ожидаются сильный ветер, дожди и температура до 19 градусов

МОСКВА , 8 июня. / ТАСС /. Сильный ветер и грозы ожидаются в пятницу, 8 июня, в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве не поднимется выше 17 градусов. Дожди местами с грозами, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 19 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на субботу в столице — до 5-7 градусов, вероятность дождя сохранится. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

По области температура будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, ночью — от 3 до 8 градусов выше нуля.

8 июня в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров, сильного ветра и гроз.