Ещё
Москвичей предупредили об усилении ветра в пятницу и субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Москвичей предупредили об усилении ветра в пятницу и субботу 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду в пятницу и субботу в столице, говорится в сообщении московского главка ведомства.
"Метеобюро города Москвы прогнозирует с 21.00 1 июня до 21.00 2 июня усиление ветра до 15 метров в секунду, местами кратковременный дождь. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны", — говорится в сообщении ведомства.
В среду МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве — ожидалось усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди которых двое детей, обратились за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве. Жизни пострадавших вне опасности. Сообщалось о падении деревьев в различных районах столицы.
РИА Новости: последние новости
Собянин оценил будущее увеличение турпотока в Москву за счет ЧМ-2018 В Москве после благоустройства открылся парк в Строгинской пойме В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Москве в июне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией133
Актрису сбросили с 19 этажа25
У россиян отбирают сберкнижки47
В крупнейшем банке грядут массовые увольнения29
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии198
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение