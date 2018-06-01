Москвичей предупредили об усилении ветра в пятницу и субботу

МОСКВА , 1 июн — РИА Новости МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду в пятницу и субботу в столице, говорится в сообщении московского главка ведомства.

"Метеобюро города Москвы прогнозирует с 21.00 1 июня до 21.00 2 июня усиление ветра до 15 метров в секунду, местами кратковременный дождь. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны", — говорится в сообщении ведомства.

В среду МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве — ожидалось усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди которых двое детей, обратились за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве. Жизни пострадавших вне опасности. Сообщалось о падении деревьев в различных районах столицы.