В Венесуэле объявили бесплатный проезд в метро из-за отсутствия бумаги для билетов

Власти Венесуэлы открыли бесплатный проезд в метрополитене Каракаса из-за отсутствия в стране бумаги для печати проездных билетов, сообщает Reuters

Уточняется, что всего 53 станции метро Каракаса опустили турникеты и стали впускать пассажиров бесплатно.

"Ездят бесплатно, потому что не из чего делать билеты", — рассказал сотрудник одной из станций метро.

Власти страны пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет.