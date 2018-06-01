В Венесуэле объявили бесплатный проезд в метро из-за отсутствия бумаги для билетов 

Власти Венесуэлы открыли бесплатный проезд в метрополитене Каракаса из-за отсутствия в стране бумаги для печати проездных билетов, сообщает Reuters.
Уточняется, что всего 53 станции метро Каракаса опустили турникеты и стали впускать пассажиров бесплатно.
"Ездят бесплатно, потому что не из чего делать билеты", — рассказал сотрудник одной из станций метро.
Власти страны пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет.
Он также добавил, что отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в Венесуэле предприятие по производству бумаги.