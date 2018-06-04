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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье отметили Международный день защиты детей
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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье отметили Международный день защиты детей 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие организовали детский праздник и открыли летний спортивно-оздоровительный комплекс.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в честь Международного дня защиты детей военнослужащие организовали детский праздник и открыли летний спортивно-оздоровительный комплекс.
После церемонии открытия комплекса, для детей организовали праздничный концерт и раздачу различных угощений. Всего на мероприятия пришли около 500 детей.
Спортивная часть праздника прошла в бассейне, где дети соревновались в заплывах на 25 и 50 метров вольным стилем. В рамках культурной программы дети соревновались за звание лучшего рисунка на тему «Армия России».
Также на территории комплекса функционировали развлекательные места, где можно было пострелять из лука, поиграть в дартс и бадминтон и принять участие в спортивно-логической игре.
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