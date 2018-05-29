Внутриквартальные библиотеки модернизируют по программе «Московские библиоцентры» 

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, целью программы является комплексное развитие библиотек. Обновленные библиотеки будут иметь доступ к электронным ресурсам, аудитории для культурно-досуговых мероприятий, детскую развивающую зону, коворкинг-пространство, современный компьютерный зал, кружки для посетителей всех возрастов и бук-кафе. В этом году ремонтные работы начнутся в двух-трех библиотеках в каждом столичном округе. Ежегодно будут модернизировать 40-50 библиотек. Отметим, что сегодня в Москве работает 440 библиотек, которые регулярно посещают почти 2 миллиона человек.