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Внутриквартальные библиотеки модернизируют по программе «Московские библиоцентры»
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Внутриквартальные библиотеки модернизируют по программе «Московские библиоцентры» 

Авторадио 29 мая 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, целью программы является комплексное развитие библиотек. Обновленные библиотеки будут иметь доступ к электронным ресурсам, аудитории для культурно-досуговых мероприятий, детскую развивающую зону, коворкинг-пространство, современный компьютерный зал, кружки для посетителей всех возрастов и бук-кафе. В этом году ремонтные работы начнутся в двух-трех библиотеках в каждом столичном округе. Ежегодно будут модернизировать 40-50 библиотек. Отметим, что сегодня в Москве работает 440 библиотек, которые регулярно посещают почти 2 миллиона человек.
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