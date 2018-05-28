Мэр открыл Московский предпринимательский форум

С. Собянин открыл Московский предпринимательский форум

«Поздравляю вас с прошедшим в эти выходные Днем предпринимателя. Это большой праздник для всей страны и, действительно, особенно для нашего города. Хотел сказать вам огромное спасибо за вашу энергию, инициативу, направленную, конечно, на свой бизнес, но в конечном счете направленную на развитие нашего города, нашей страны. Замечательно, что вы здесь. Замечательно, что вы развиваетесь. Замечательно, что вы не оставляете оптимизма и двигаетесь вперед», — сказал С. Собянин.

Форум начался с пленарного заседания на тему «Мегаполис Москва. Бизнес-тренды ближайшего будущего», темой обсуждения стал столичный бизнес, развитие успешных предприятий.

Московский предпринимательский форум проходит в столице впервые, он открывает Московскую неделю предпринимательства, сообщается в материалах организаторов форума. Неделя предпринимательства в Москве продлится с 28 мая по 1 июня.

На мероприятия недели зарегистрировалось более 60 тыс. участников, среди которых основатели бизнес-компаний, представители органов власти, финансисты, международные эксперты, представители стартап-индустрии. Участники обсудят новые возможности для бизнеса в Москве в ходе панельных сессий. Среди тем, которым посвящены дискуссии: ресторанный бизнес в столице, IT-индустрия, социальное предпринимательство, женщины в бизнесе, туризм, семейные компании и молодежное предпринимательство.