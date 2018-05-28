Новый детский сад откроется в ТиНАО

Новый детский сад на 215 мест откроется в ТиНАО 1 июня

Новый детский сад на 215 мест откроется в составе ЖК "Татьянин парк" в ТиНАО 1 июня. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Очень символично, что это произойдет 1 июня, в Международный день защиты детей. В новом ДОУ смогут учиться 215 ребят в возрасте от полутора до семи лет", — сказал он. передает Агентство "Москва".

Детский сад построили по адресу: поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово (НАО). В трехэтажном здании предусмотрены помещения для девяти групп, включая классы для занятий спортом и зоны отдыха. На территории детсада уже высажены деревья, кустарники, обустроены цветники и газоны. Сад вошел в состав школы №1000.

Ранее стало известно, что три детских сада и школу построят на месте бывшей промзоны "Грайвороново". Объекты появятся в рамках реализации проекта ЖК "Кварталы 21/19" по адресу: Рязанский проспект, владение 6а.

Детские сады, которые смогут принять 415 малышей, и школа для 825 учеников позволит обеспечить жителей Рязанского района столицы современными объектами социальной инфраструктуры.

Сейчас завершается строительство первого детсада на 100 детей. Помещение спроектировано с учетом потребностей малышей в обучении, играх и отдыхе. Там есть игровые, спальные, туалетные и душевые комнаты и собственная кухня, а также залы для занятий музыкой и физкультурой и кабинеты для учебных занятий.