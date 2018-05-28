Ещё
Новый детский сад откроется в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый детский сад на 215 мест откроется в ТиНАО 1 июня 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Новый детский сад на 215 мест откроется в составе ЖК "Татьянин парк" в ТиНАО 1 июня. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
"Очень символично, что это произойдет 1 июня, в Международный день защиты детей. В новом ДОУ смогут учиться 215 ребят в возрасте от полутора до семи лет", — сказал он. передает Агентство "Москва".
Детский сад построили по адресу: поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово (НАО). В трехэтажном здании предусмотрены помещения для девяти групп, включая классы для занятий спортом и зоны отдыха. На территории детсада уже высажены деревья, кустарники, обустроены цветники и газоны. Сад вошел в состав школы №1000.
Ранее стало известно, что три детских сада и школу построят на месте бывшей промзоны "Грайвороново". Объекты появятся в рамках реализации проекта ЖК "Кварталы 21/19" по адресу: Рязанский проспект, владение 6а.
Детские сады, которые смогут принять 415 малышей, и школа для 825 учеников позволит обеспечить жителей Рязанского района столицы современными объектами социальной инфраструктуры.
Сейчас завершается строительство первого детсада на 100 детей. Помещение спроектировано с учетом потребностей малышей в обучении, играх и отдыхе. Там есть игровые, спальные, туалетные и душевые комнаты и собственная кухня, а также залы для занятий музыкой и физкультурой и кабинеты для учебных занятий.
Москва24: последние новости
Началась онлайн-продажа билетов на экскурсии по московскому метро для иностранцев Бизнесменов и предприятий в Москве стало больше в 1,5 раза за последние годы – Собянин Собянина выдвинули в мэры десятки тысяч "активных" граждан
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей27
Уничтожен за 17 секунд18
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде118
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»99
НДС резко повысят из-за «майского указа»1083
Видео
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
01:12
Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение
Происшествия Пожары
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
00:24
Пожар на алмазной фабрике в Якутии потушен
Пожары Происшествия
04:38
Лето в Москве начнется с заморозков
Общество Новости Москвы
02:38
Три головы лучше: Южная Корея присоединится к США и КНДР
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение