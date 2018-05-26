Москва выделит около 3 млрд руб. в год на рекультивацию свалок в Подмосковье 

Власти Москвы готовы оказать помощь около 3 млрд руб. в год для рекультивации свалок в Московской области. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Москва будет финансировать ежегодно около 3 млрд руб. для оказания Московской области (помощи — прим. Агентства «Москва») по рекультивации существующих сегодня (свалок — прим. Агентства «Москва»). И я считаю, что в течение года-двух максимум совместными усилиями с Московской областью мы приведем эту экологическую, практически близкую к катастрофе, ситуацию в нормальное русло», — сказал С. Собянин.
Он отметил, что соответствующее соглашение было подписано с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.