Собянин поспорил с Силуановым

Собянин вступился за бюджет Москвы

"Отбирать и делить" — не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность. Изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы", — написал мэр на своем персональном сайте.

Он пояснил, что бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и "огромных, но вынужденных расходов" на транспортную инфраструктуру — ничуть не выше других регионов.

Также он напомнил, что налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов.

"В результате потеряют все — и москвичи, и город, и страна", — заключил мэр Москвы.

Ранее первый заместитель председателя правительства России — министр финансов России Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал о возможности перераспределения налога на прибыль между регионами.

По словам министра, один из вариантов — забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам.