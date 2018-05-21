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Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД
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Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД 

Ридус 6 часов назад
Объединение радиальных направлений железной дороги с Московским центральным кольцом (МЦК) планируется полностью завершить в 2019 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Работы по интеграции с МЦК ведутся на шести радиальных направлениях Московской железной дороги. Общая степень готовности инфраструктуры, необходимой для этого, оценивается в 70%, отметил чиновник.
На данный момент идет строительство дополнительных платформ и переходов на станциях «Окружная» Савеловского направления, «Ленинградская» — Рижского, «Новохохловская» — Курского, «Варшавская» — Павелецкого, «Карачарово» — Горьковского и «Северянин» — Ярославского.
Тем временем ведутся работы по проектированию пересадочного узла «НАТИ», который объединит пассажиропотоки Октябрьского направления железной дороги и станции «Лихоборы» МЦК, а также разрабатывается концепция улучшенного благоустройства территорий, прилегающих к транспортно-пересадочным узлам МЖД и МЦК.
В минувшем году была реализована интеграция платформы «Фрезер» Казанского направления со станцией «Андроновка» МЦК. А сегодня мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход строительства платформы «Новохохловская» Курского направления МЖД, которая будет иметь пересадку на одноименную станцию МЦК.
Интеграция Курского направления МЖД позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и платформу «Царицыно», а также станции метрополитена «Курская» и «Царицыно».
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