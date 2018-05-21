Потепление в столице сменится похолоданием

Потепление в Москве сменится похолоданием

Москве ожидается постепенное потепление. К 24 мая температура воздуха прогреется до 25 градусов. Однако к концу недели снова похолодает, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Также до конца рабочей недели возможны кратковременные дожди, а выходные пройдут без осадков.

Понедельник в столице будет без осадков, около плюс 20 градусов в городе и плюс 17-22 градусов по Московской области . Ожидается высокое атмосферное давление. К вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.

Со вторника в столице начнется потепление. Столичный регион будет находиться в зоне малоактивного атмосферного фронта. Температура воздуха будет повышаться. Во вторник будет плюс 20-21 градус, в среду 22-24 градуса, а в четверг 23-25 градусов. Ночью температуры будут примерно плюс 10-12 градусов.

А 25 мая в столице снова похолодает. Пройдет атмосферный фронт, и облаков станет больше. Также местами возможны кратковременные дожди и температура понизится до плюс 6-8 градусов ночью в Москве и 4-9 градусов тепла по области. Днем будет плюс 17-19 градусов.