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Потепление в столице сменится похолоданием
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Потепление в Москве сменится похолоданием 

ТВ Центр 6 часов назад
В Москве ожидается постепенное потепление. К 24 мая температура воздуха прогреется до 25 градусов. Однако к концу недели снова похолодает, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Также до конца рабочей недели возможны кратковременные дожди, а выходные пройдут без осадков.
Понедельник в столице будет без осадков, около плюс 20 градусов в городе и плюс 17-22 градусов по Московской области. Ожидается высокое атмосферное давление. К вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.
Со вторника в столице начнется потепление. Столичный регион будет находиться в зоне малоактивного атмосферного фронта. Температура воздуха будет повышаться. Во вторник будет плюс 20-21 градус, в среду 22-24 градуса, а в четверг 23-25 градусов. Ночью температуры будут примерно плюс 10-12 градусов.
А 25 мая в столице снова похолодает. Пройдет атмосферный фронт, и облаков станет больше. Также местами возможны кратковременные дожди и температура понизится до плюс 6-8 градусов ночью в Москве и 4-9 градусов тепла по области. Днем будет плюс 17-19 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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