Власти Москвы до осени восстановят погибший от ураганов 2017 года зеленый фонд города

По его словам, в прошлом году от ураганов погибли 40 тыс. деревьев. «Я дал поручение, чтобы все до одного дерева были восстановлены. И причем восстановлены как правило там, где они стояли», — сказал он в прямом эфире телеканала «ТВ-Центр».

Осенью 2017 года и весной нынешнего уже высажено около 30 тыс. деревьев. «Еще 10 тыс. посадим осенью. Таким образом, весь ущерб природе Москвы, экологии Москвы будет компенсирован», — добавил градоначальник.

Ранее на портале «Активный гражданин» москвичи проголосовали за высадку на дворовых территориях в 2018 году около трех тыс. деревьев и более 132 тыс. кустарников в рамках акции «Миллион деревьев». Всего за время стартовавшей в 2013 году акции в столице уже высажено более 2 млн деревьев и кустарников.