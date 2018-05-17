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Собянин пригласил горожан на «Политех»
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Собянин пригласил горожан на фестиваль «Политех» 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль "Политех", который пройдет в Москве в выходные.
"Кто бывал на фестивале "Политех", знает, что это самые занимательные "уроки" физики и химии. Взрослые и дети участвуют в экспериментах, представлениях, слушают знаменитых ученых со всего мира", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Тема фестиваля в этом году — "Энергия". Главным мероприятием станет танцевальный перформанс VR_I от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана. С очками виртуальной реальности участники перформанса исследуют выдуманные художником миры: пустыню, несуществующий город или лофт на вершине горы. Зрители смогут взаимодействовать с друг другом и свободно перемещаться в пространствах, получая совершенно новые ощущения и наблюдая за движениями виртуальных танцоров.
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