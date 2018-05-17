Собянин пригласил горожан на «Политех»

Собянин пригласил горожан на фестиваль «Политех»

Кто бывал на фестивале "Политех", знает, что это самые занимательные "уроки" физики и химии. Взрослые и дети участвуют в экспериментах, представлениях, слушают знаменитых ученых со всего мира. Приходите на выходных в #ПаркГорького. https://t.co/JMQMJMLo38— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 мая 2018 г. "Кто бывал на фестивале "Политех", знает, что это самые занимательные "уроки" физики и химии. Взрослые и дети участвуют в экспериментах, представлениях, слушают знаменитых ученых со всего мира", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Тема фестиваля в этом году — "Энергия". Главным мероприятием станет танцевальный перформанс VR_I от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана. С очками виртуальной реальности участники перформанса исследуют выдуманные художником миры: пустыню, несуществующий город или лофт на вершине горы. Зрители смогут взаимодействовать с друг другом и свободно перемещаться в пространствах, получая совершенно новые ощущения и наблюдая за движениями виртуальных танцоров.