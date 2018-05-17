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Тверская улица на два станет пешеходной
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Тверская улица на два станет пешеходной 

Газета.Ru 17 мая 2018
Фото: РИА Новости
Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что из-за празднования Дня России 11 и 12 июня Тверская улица станет пешеходной. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
По словам Немерюка, Тверская улица станет центром праздника. На ней будут созданы семь тематических зон, которые позволят жителям и гостям столицы познакомиться с культурой и видами спорта из различных эпох.
"Центром празднования фестиваля "День России. Московское время" будет ул. Тверская, которая 11 и 12 июня станет пешеходной", заявил Немерюк.
Ранее жителям столицы сообщили об ограничении движения транспорта из-за велопарада.
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