Тверская улица на два станет пешеходной

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что из-за празднования Дня России 11 и 12 июня Тверская улица станет пешеходной. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По словам Немерюка, Тверская улица станет центром праздника. На ней будут созданы семь тематических зон, которые позволят жителям и гостям столицы познакомиться с культурой и видами спорта из различных эпох.

"Центром празднования фестиваля "День России. Московское время" будет ул. Тверская, которая 11 и 12 июня станет пешеходной", заявил Немерюк.

Ранее жителям столицы сообщили об ограничении движения транспорта из-за велопарада.