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Объем вредных выбросов от транспорта сократился
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Объем вредных выбросов от транспорта в Москве с 2010 года сократился на 15% 

ТАСС 21 час назад
Фото: ТАСС
Объем вредных выбросов от автомобильного транспорта в Москве с 2010 года сократился на 15% — с 1 млн до 860 тыс. тонн. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.
"В 2010 году у нас был автопарк автомобилей около 3,5 млн штук, ну и выбросы были около 1 млн тонн. Нам за восемь лет удалось снизить это количество до 860 тыс.тонн, то есть 140 тыс. тонн нам удалось отвоевать у автомобилей. Я считаю, это такой серьезный успех для мегаполиса — около 15% вредных веществ", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Вместе с тем, по его словам, ежегодно в Москве прибавляется по 300-400 тыс. автомобилей.
"Но изменилась транспортная парадигма. Строятся новые станции метро, Московское центральное кольцо, транспортно-пересадочные узлы, общественный транспорт перешел на топливо не ниже стандарта "Евро-5", появляется электротранспорт. Все это в совокупности дало эффект", — пояснил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уровень вредных выбросов в Москве за последние годы сократился на треть с вводом более экологичного вида транспорта. По словам мэра, общественный транспорт Москвы является "самым молодым в мире".
В сентябре на дорогах Москвы начнет курсировать новый экологичный вид транспорта — электробус. Столичные власти будут ежегодно закупать до 300 машин по контракту жизненного цикла. Низкопольные машины будут вмещать не менее 85 пассажиров.
Инновационные транспортные средства оснастят современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях, он может эксплуатироваться при значениях температуры воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.
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