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Власти Москвы выставили на аукцион здание XIX века у метро «Маяковская» за 55 млн рублей
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Власти Москвы выставили на аукцион здание XIX века у метро «Маяковская» за 55 млн рублей 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Столичные власти выставили на аукцион здание XIX века у станции метро «Маяковская» со стартовой ценой более 55 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.
"Отдельно стоящее здание середины XIX века, расположенное в пешей доступности от метро «Маяковская», выставлено на аукцион на Единой торговой площадке Москвы.
Начальная стоимость объекта — 55,4 млн рублей", — говорится в сообщении.
Как следует из документации лота, двухэтажное здание общей площадью 243,5 кв. метра построено в 1860 году и расположено по адресу: 3-я Тверская-Ямская улица, дом 22, строение 2.
Заявки для участия в аукционе принимаются до 21 июня, торги продлятся до 27 июня.
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