Власти Москвы выставили на аукцион здание XIX века у метро «Маяковская» за 55 млн рублей

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Столичные власти выставили на аукцион здание XIX века у станции метро «Маяковская» со стартовой ценой более 55 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

"Отдельно стоящее здание середины XIX века, расположенное в пешей доступности от метро «Маяковская», выставлено на аукцион на Единой торговой площадке Москвы.

Начальная стоимость объекта — 55,4 млн рублей", — говорится в сообщении.

Как следует из документации лота, двухэтажное здание общей площадью 243,5 кв. метра построено в 1860 году и расположено по адресу: 3-я Тверская-Ямская улица, дом 22, строение 2.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 21 июня, торги продлятся до 27 июня.