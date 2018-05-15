Рокетбанк проанализировал траты москвичей на проезд в метро

Жители Москвы приобретают больше всего билетов первого числа каждого месяца и меньше всего — в конце месяца. При этом разница в количестве операций достигает 2,5 раза. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Рокетбанком ко дню рождения Московского метрополитена.

Согласно полученным данным, самая распространенная сумма пополнения карты «Тройка» — 100 рублей (почти 20% от всех списаний). С разовыми билетами дело обстоит примерно также — 17% списаний пришлись на билеты на одну и две поездки. А самым популярным из сформированных тарифов оказался «Единый» на 60 поездок стоимостью 1,7 тыс. рублей, его предпочитает каждый десятый пользователь.

Самыми непопулярными месяцами для оплаты проезда в метро ожидаемо стали январь и май. В это время традиционно длинные праздники, и граждане реже пользуются метрополитеном.