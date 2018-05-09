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В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
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В Москве началось шествие «Бессмертного полка» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Участники общественной акции "Бессмертный полк" начали шествие по центру столицы, передает корреспондент РИА Новости.
По многотысячной колонне "Бессмертного полка" прокатываются крики "Ура".
Участники акции несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, флаги России и Советского Союза. Многие из них одеты в форму советских солдат, пехотинцев, летчиков.
На акцию пришли люди разных возрастов, серди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты, много цветов, они несут воздушные шары, отпускают их в воздух.
В шествии, в частности, принимают участие более 100 сотрудников корпорации РСК "МиГ", а также волонтеры, которые несут таблички с изображениями известных летчиков-истребителей и конструкторов корпорации, включая летчика-истребителя Степана Микояна, который сражался под Сталинградом, и конструктора Вано Микояна.
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