В Москве началось шествие «Бессмертного полка» 

Участники общественной акции "Бессмертный полк" начали шествие по центру столицы, передает корреспондент РИА Новости.
По многотысячной колонне "Бессмертного полка" прокатываются крики "Ура".
Участники акции несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, флаги России и Советского Союза. Многие из них одеты в форму советских солдат, пехотинцев, летчиков.
На акцию пришли люди разных возрастов, серди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты, много цветов, они несут воздушные шары, отпускают их в воздух.
В шествии, в частности, принимают участие более 100 сотрудников корпорации РСК "МиГ", а также волонтеры, которые несут таблички с изображениями известных летчиков-истребителей и конструкторов корпорации, включая летчика-истребителя Степана Микояна, который сражался под Сталинградом, и конструктора Вано Микояна.