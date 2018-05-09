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Обзор московских событий в СМИ за 9 мая
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Обзор московских событий в СМИ за 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Известия». Дали порулить На что способны отечественные беспилотные автомобили. ссылка
«Известия». Не нуждается в особом представлении Как Дмитрия Медведева утверждали на посту премьера. ссылка
Газета.Ru. Погода — ураган: каким будет лето Синоптики рассказали о погоде в Москве летом. ссылка
Газета.Ru. «Человек №2»: Как Д. Медведева премьером избрали Дмитрий Медведев утвержден в должности премьер-министра большинством голосов. ссылка
«Российская газета». Его премьер — другим наука Преемственность, стабильность, эффективность — принципы кадровой политики Владимира Путина. ссылка
«Российская газета». Правда вместо оправдания Зачем на Поклонной горе открыт Зал исторической правды. ссылка
«Аргументы и Факты». «Верно служить народу». В. Путин вступил в должность президента Нынешняя церемония инаугурации стала седьмой в истории страны и четвертой для действующего главы государства. ссылка
«Аргументы и Факты». Неопасна, но трудна. Как работает новая модель патронажной службы в Москве «Город не может равнодушно взирать на боль и страдание людей, оказавшихся реально в безвыходной ситуации» — эти слова написал в своем блоге Сергей Собянин, рассказывая о том, к чему привел крупный эксперимент, который Москва начала в прошлом сентябре. ссылка
«Аргументы и Факты». Новый рекорд! Как школьники Москвы выступили на Всероссийской олимпиаде Столичные ученики завоевали 906 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников в этом году, что на 89 наград больше, чем в 2017 г. ссылка
«Аргументы и Факты». Где запарковаться. Что предлагает москвичам усадьба «Воронцово» Лапта и уроки танцев, шахматы и волейбол, экскурсии и мастер-классы — парки сегодня предлагают так много активностей, что потребность в даче у многих отпадает. ссылка
«Аргументы и Факты». Деревья — в память о подвигах. Посадим вместе «Лес ­Победы»! 12 мая 2018 г. в Московской области пройдет эколого-патриотическая акция «Лес ­Победы». ссылка
«Аргументы и Факты». 27 шагов к идеальному выбору. Как изменился избирательный кодекс столицы? Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который вносит 27 изменений в избирательный кодекс столицы. ссылка
«Комсомольская правда». Как пройдет Парад Победы 9 мая Что нового увидят москвичи и гости столицы на Красной площади. ссылка
«Московская правда». Дымчатый леопард поселится в Московском зоопарке Уникальный дымчатый леопард может переехать из Пхеньяна в Москву. ссылка
«Московская правда». На Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах исполнят песни о войне 9 мая 2018 г. на трех вокзалах Москвы прозвучат песни великой Победы. ссылка
«Московская правда». Метрополитен выпустит проездные ко Дню Победы 9 мая 2018 г. в кассах метро можно будет приобрести проездные билеты «Единый» с дизайном, посвященным Дню Победы. ссылка «Вечерняя Москва». Воровскую монету XVIII века обнаружили археологи в центре Москвы Специалисты рассказали, что она использовалась преступниками для кражи ценностей. ссылка
«Вечерняя Москва». ЦОДД порекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт 9 мая В центре из-за мероприятий в честь Дня Победы будет перекрыт ряд улиц. ссылка
«Вечерняя Москва». В Александровском саду провели профилактику горелки Вечного огня Вечером 8 мая 2018 г., накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду прошла процедура профилактики горелки Вечного огня. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин исполнил «Темную ночь» вместе с участниками фестиваля «Московская весна a сappella» По словам Сергея Собянина, не исполнить эту композицию вместе с иностранными участниками фестиваля он просто не мог. ссылка
«Вечерняя Москва». Билеты, посвященные Дню Победы, начнут продавать в столичном метро Проездные билеты «Единый», дизайн которых будет посвящен Дню Победы, появятся в кассах Московского метрополитена. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Археологи обнаружили в центре Москвы воровской инструмент XVIII века Мэр Москвы назначил А.Алисултанова заместителем префекта ЮЗАО С.Собянин пригласил москвичей отпраздновать День Победы на улицах столицы
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