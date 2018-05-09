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Акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех регионах России
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Акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех регионах России 

Говорит Москва 1 час назад
Вместе с горожанами в колоннах пройдут и политики.
Во многих регионах в шествии примут участие главы и губернаторы.
В Москве акция «Бессмертный полк» стартует в 15 часов. Участники соберутся у станции метро «Динамо» и пройдут колонной по Ленинградскому проспекту, Тверской улице и Охотному Ряду до Красной площади. На маршруте будут дежурить полевые кухни и бригады скорой помощи.
В связи с проведением шествия будет ограничена работа станций метро «Маяковская», «Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская». На всё время мероприятия будут закрыты станции «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Улица 1905 года», «Краснопресненская» и «Баррикадная».
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