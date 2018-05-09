Акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех регионах России

Вместе с горожанами в колоннах пройдут и политики.

Во многих регионах в шествии примут участие главы и губернаторы.

Москве акция «Бессмертный полк» стартует в 15 часов. Участники соберутся у станции метро «Динамо» и пройдут колонной по Ленинградскому проспекту, Тверской улице и Охотному Ряду до Красной площади. На маршруте будут дежурить полевые кухни и бригады скорой помощи.

В связи с проведением шествия будет ограничена работа станций метро «Маяковская», «Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская». На всё время мероприятия будут закрыты станции «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Улица 1905 года», «Краснопресненская» и «Баррикадная».