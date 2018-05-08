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Сергей Собянин назначил нового заместителя префекта Юго-Западного административного округа столицы
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Сергей Собянин назначил нового заместителя префекта Юго-Западного административного округа столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Отмечается, что служебный контракт с новым заместителем префекта заключен на один год.
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового заместителя префекта Юго-Западного административного округа столицы. Им стал Анзор Алисултанов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
— Назначить Анзора Алисултанова на должность заместителя префекта Юго-Западного административного округа Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы Бутырского района Москвы, — сообщается в документе.
Отмечается, что служебный контракт с новым заместителем префекта заключен на один год.
Анзор Рашидович Алисултанов окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, а впоследствии — Университет управления Правительства Москвы. Одновременно с учёбой в институте работал в ДЕЗ инженером производственно-технического отдела. После окончания учёбы работал в управах района Коньково и Ясенево Юго-Западного административного округа города Москвы. Позже стал заместителем главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка и строительства района Некрасовка в Юго-Восточном административном округе Москвы, начальником окружного Управления ЖКХ и благоустройства в Северо-Восточном административном округе, с 2012 года занимал должность главы управы Бабушкинского района города. В соответствии с распоряжением мэра Москвы 29 мая 2015 года назначен на должность главы управы Бутырского района. Родился в 1978 году в Москве.
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