Автолюбителей попросили не мешать проезду общественного транспорта в Москве 9 мая

Водителей попросили соблюдать правила парковки в Москве 9 мая, это обеспечит свободный проезд общественному транпорту, сообщается на сайте ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

9 мая в честь Дня Победы в Москве будет проходить военный парад и другие праздничные мероприятия. В связи с этим для автомобильного движения перекроют некоторые улицы.

«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» просит автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом перекрытий, а также соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы обеспечить свободный проезд для городского транспорта и не подвергать опасности жизни или здоровье горожан и гостей столицы», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.