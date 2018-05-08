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Автолюбителей попросили не мешать проезду общественного транспорта в Москве 9 мая
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Автолюбителей попросили не мешать проезду общественного транспорта в Москве 9 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Водителей попросили соблюдать правила парковки в Москве 9 мая, это обеспечит свободный проезд общественному транпорту, сообщается на сайте ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
9 мая в честь Дня Победы в Москве будет проходить военный парад и другие праздничные мероприятия. В связи с этим для автомобильного движения перекроют некоторые улицы.
«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» просит автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом перекрытий, а также соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы обеспечить свободный проезд для городского транспорта и не подвергать опасности жизни или здоровье горожан и гостей столицы», — говорится в сообщении.
В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.
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