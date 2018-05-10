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Московских школьников обучат футболу
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Московских школьников обучат футболу 

Мослента 2 часа назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
В преддверии ЧМ-2018 в московских школах пройдут футбольные уроки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы, передает агентство «Москва».
«Школьники познакомятся с историей и интересными фактами мировых чемпионатов, узнают подробности масштабной подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Яркую презентацию для учащихся проведут волонтеры Оргкомитета и городские добровольцы, а известные футболисты и послы города-организатора ЧМ-2018 сыграют товарищеский матч», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что уроки направлены на популяризацию этого вида спорта и активного образа жизни среди молодежи. Их организаторами стали оргкомитет «Россия-2018», FIFA и департамент спорта и туризма Москвы.
Футбольные уроки «Приветствуем ЧМ-2018!» пройдут 14 мая. В школе №1409 на Ходынском бульваре посетит руководитель департамента Николай Гуляев, он начнется в 10:00.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».
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