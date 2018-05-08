Песни Победы 9 мая исполнят на трех московских вокзалах

На трех столичных вокзалах 9 мая пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Речь идет о Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах.

Пассажиры увидят выступления «Хора Турецкого», группы Soprano и других. Помимо этого, на площадках установят большие медиаэкраны, где будут транслировать парад Победы на Красной площади и праздничный салют.

Главную сцену установят на Белорусском вокзале — именно сюда прибывали поезда с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин. С 18:00 до 20:00 на железнодорожном узле выступит с сольным концертом актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 состоится концерт «Хора Турецкого» и Soprano.

На Рижском вокзале концерт Soprano пройдет с 08:05 до 08:45, а на Казанском — с 16:00 до 17:00. Перед этим мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России

Ветеранов, приезжающих в столицу из регионов на празднование Дня Победы, на вокзалах и в аэропортах встречают волонтеры. Они оказывают все необходимую помощь и помогают добраться до пансионата ветеранов в Москве

9 мая ветеранов ВОВ провезут «Поездом Победы» по памятным местам битвы за Москву. Состав будут вести два паровоза серии П36 постройки XX века. В этом году маршрут «Поезда Победы» пройдет от Рижского вокзала до остановочного пункта «Дубосеково» — по местам боевых действий во время Битвы за Москву, одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.