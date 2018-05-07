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В московском метро впервые за 40 лет появятся урны
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

В московском метро впервые за 40 лет появятся урны 

Вести.Ru 22 минуты назад
В московском метрополитене впервые установили прозрачные урны. Авторы проекта утверждают, что при попытке бросить туда что-то «тяжелее обычного билета» мусорный пакет будет рваться. Поэтому, утверждают столичные власти, новые урны абсолютно безопасны, сообщает "Мослента".
В настоящий момент иакая урна установлена на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии рядом с кассами.
"Если пассажирам понравится это решение, то мы проработаем установку дополнительных урн в вестибюлях и в переходах на других станциях", — сообщили в пресс-службе метрополитена.
Эксперимент продлится в течение месяца.
Урны из метро убрали после теракта в подземке в 1977 году. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». В 2015 году представители метрополитена анонсировали появление урн на станциях, однако этот проект так и не был реализован.
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