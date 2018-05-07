В московском метро впервые за 40 лет появятся урны

В московском метрополитене впервые установили прозрачные урны. Авторы проекта утверждают, что при попытке бросить туда что-то «тяжелее обычного билета» мусорный пакет будет рваться. Поэтому, утверждают столичные власти , новые урны абсолютно безопасны, сообщает "Мослента"

В настоящий момент иакая урна установлена на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии рядом с кассами.

"Если пассажирам понравится это решение, то мы проработаем установку дополнительных урн в вестибюлях и в переходах на других станциях", — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Эксперимент продлится в течение месяца.

Урны из метро убрали после теракта в подземке в 1977 году. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». В 2015 году представители метрополитена анонсировали появление урн на станциях, однако этот проект так и не был реализован.