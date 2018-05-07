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9 мая в Парке Победы будет увеличено количество автобусов
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

9 мая в Парке Победы будет увеличено количество автобусов 

Управа района Крюково 27 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс» сообщает, что изменений в работе общественного транспорта в связи с проведением торжественного шествия военно-патриотических клубов, кадетских классов и образовательных организаций 9 мая 2018 года на Центральной площади Зеленоградского административного округа города Москвы в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне не планируется.
В связи с проведением праздничного фейерверка в Парке Победы в 22:00 будут поданы к остановочному пункту «Парк Победы» 18 дополнительных автобусов на следующие маршруты №19-8 ед. п.с., №32-6 ед. п.е., №11-2 ед.п.с., №2 — 2 ед.п.с.
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