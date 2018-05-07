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С. Собянин вручил гран-при победителям конкурса «Московская весна a cappella»
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

С. Собянин вручил гран-при победителям конкурса «Московская весна a cappella» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гран-при победителям конкурса «Московская весна a cappella»», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с гала-концерта, который проходит в гостинице The Ritz Carlton, Moscow в центре столицы.
«Мы проводим много фестивалей, это добрая московская традиция. Но фестиваль «Московская весна a cappella» — уникальный фестиваль, все расцветает, становится тепло, у людей появляются улыбки, вы выходите к ним на встречу. Это замечательный фестиваль, который дарит нам хорошее настроение.
Я сейчас вручу гран-при, но на самом деле вы все победители, потому, что вы участвуете в грандиозном мероприятии в лучшем городе земли — в Москве», — сказал С. Собянин.
Гран-при фестиваля получил вокальный коллектив Six Appeal из США.
До объявления результатов мэр пообщался с членами жюри, конкурсантами и иностранными блогерами, которые приехали на фестиваль.
Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит в столице с 27 апреля по 9 мая в рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны». Он проходит на 61 городской площадке, в нем принимают участие 184 коллектива, 1,6 тыс. исполнителей из 16 стран и 40 регионов России.
Для обладателя гран-при предусмотрена премия в размере 6,2 млн руб., для вокальной группы, занявшей первое место — 1,8 млн руб., серебряных призеров — 1,2 млн руб., бронзовых — 500 тыс. руб. Победитель среди сольных исполнителей получает 1 млн руб, вокалист, занявший второе место, — 700 тыс. руб., третье — 500 тыс. руб. Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий в размере 300 тыс. руб.
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