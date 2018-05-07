Педагог школы №281 провела мастер-класс для людей старшего поколения

Педагог школы № 281 Ольга Реброва стала организатором одного из творческих мастер-классов, который прошел 26 апреля в павильоне № 69 на ВДНХ в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Фестиваль «Московское долголетие», который проходил на ВДНХ, объединил более 700 различных активностей на тематических площадках, посвященных дому и саду, здоровому образу жизни, информационным технологиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые два дня работы фестиваль посетили более 20 тысяч человек. (то)