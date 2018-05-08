Творческие коллективы из Подмосковья стали лауреатами фестиваля «Вальс Победы» 

Юные артисты и музыканты из Московской области стали лауреатами международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы», который завершился в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.
Во вторник в Музее Победы прошел гала-концерт международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы». В исполнении ребят прозвучали военно-патриотические песни, а зрители увидели танцевальные композиции, посвященные Дню Победы.
«В Музее Победы наградили лучшие творческие коллективы со всей страны. Лауреатами из Подмосковья стали: ансамбль «Музыкальная палитра» (Воскресенск); Анна Готишан (Долгопрудный); Елизавета Иванова (Королев); Ульяна Сазонова (Красногорск); Владислав Поспелов (Подольск); Илья Жалнин (Химки); Евгения Телегина (Звенигород)», — говорится в сообщении.
Лауреатами из Москвы стали Ольга Богучарова, Мария Зенова, Орнелла Качлавова, Елена Чеснокова, Маргарита Семенова и Виктория Суханова (обе из Зеленограда).
Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от пяти лет.