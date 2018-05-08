Творческие коллективы из Подмосковья стали лауреатами фестиваля «Вальс Победы»

Юные артисты и музыканты из Московской области стали лауреатами международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы», который завершился в Москве , говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

Во вторник в Музее Победы прошел гала-концерт международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы». В исполнении ребят прозвучали военно-патриотические песни, а зрители увидели танцевальные композиции, посвященные Дню Победы.

Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от пяти лет.