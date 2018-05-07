Факты о ВОВ будут показывать пассажирам метро Москвы при подключении к Wi‑Fi до 31 мая 

Заставки с интересными фактами о Великой Отечественной войне покажут пассажирам Московского метрополитена при подключении к интернету в преддверии Дня Победы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы компании-оператора в столичной подземке «Максима Телеком».
«Сколько лет было самому молодому Герою Советского Союза, почему верблюды участвовали в штурме Берлина, кто такие «ночные ведьмы» — с 7 по 31 мая эти и многие другие факты о Великой Отечественной войне узнают пассажиры московского метро при подключении к сети Wi-Fi», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в преддверии 9 Мая Музей Победы и оператор бесплатного Wi-Fi в московском транспорте «МаксимаТелеком» поделятся с горожанами и гостями столицы необычными фактами о войне и славной дороге к Победе. Информация будет отображаться на промежуточном экране при подключении к сети MT_FREE.
«Мы рады, что Wi-Fi в метро стал не просто способом всегда оставаться на связи, но и превратился в новый инструмент коммуникации города и горожан. С апреля мы начали делиться тематическими фактами от московских ученых и историков. В мае, когда празднуется День Победы, мы имеем честь по-настоящему интересно рассказать о событиях того времени вместе с историками Музея Победы на Поклонной горе», — отметил генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.