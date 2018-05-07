На антарктической станции «Беллинсгаузен» установят оборудование ГЛОНАСС нового поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 7 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко /. Станцию корректировки сигнала для российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС построят на антарктической станции «Беллинсгаузен». С судна «Академик Трешников» на станцию выгрузили стройматериалы, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела планирования операций Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Вячеслав Мартьянов.

"На станцию «Беллинсгаузен» с борта судна «Академик Трешников» доставили все необходимые стройматериалы для создания здесь наземной станции корректировки сигнала навигационной системы ГЛОНАСС. Нашим летом, антарктической зимой, здесь подготовят площадку и построят сооружения, необходимые для установки оборудования", — сказал собеседник, отметив, что аналогичные работы уже выполнены на трех других станциях — «Новолазаревской», «Прогрессе» и «Мирном». Навигационное оборудование на три станции завезут следующим антарктическим летом, а на станцию «Беллинсгаузен» — через сезон.

По словам Мартьянова, на этих четырех станциях строятся активные наземные станции системы ГЛОНАСС, которые не только способных отслеживать траектории спутников, но и корректировать данные всей системы в соответствии с данными о реальных орбитах спутников. «Это второй этап развертывания наземных станций системы ГЛОНАСС в Антарктиде. Готовность активных станций составляет 70%, сейчас институты Роскосмоса выбирают нужную конфигурацию оборудования для работы активных наземных станций ГЛОНАСС», — отметил он.

В Антарктиде уже создана и работает система пассивных наземных станций ГЛОНАСС, возведенная и вступившая в строй в 2010-2012 годах. Такие станции работают станциях «Беллинсгаузен», «Новолазаревская» и «Прогресс». «Самой первой в Антарктиде была станция на „Беллинсгаузене“, созданная в 2010 году, она стала первой российской наземной станцией ГЛОНАСС в Западном и Южном полушариях, что помогло видеть спутники ГЛОНАСС, недоступные с территории России , и это заметно увеличило точность всей отечественной навигационной системы», — отметил собеседник.

Второй этап — создание в Антарктиде системы активных наземных станций ГЛОНАСС, также служит цели увеличения точности всей системы, после его завершения станций ГЛОНАСС в Антарктиде будет семь. На третьем этапе планируется расконсервировать станцию «Русская» — единственную станцию в Тихоокеанском секторе Антарктиды. «Ее значение огромно, спутники ГЛОНАСС, находящиеся над Тихим океаном, сейчас не видны ни с одной из наземных станций», — отметил собеседник. Расконсервацию станции, по словам Мартьянова, запланировали на 2021 год.

Российская навигационная система ГЛОНАСС наряду с американской GPS является глобальной навигационной системой, ее создание началось еще в 1970-1980-е.