В метро пройдут лекции об архитектуре станций

В московском метро пройдут бесплатные лекции об архитектуре станций

В Московском метрополитене пройдут бесплатные лекции об архитектуре станций, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.

Цикл называется «Ещё раз про метро». Акция начнётся 15 мая — в день рождения метрополитена.

Лекции будут проходить каждую неделю в Технической библиотеке на «Выставочной». Участники увидят архивные фотографии, эскизы, фрагменты кинохроники, фильмов и музыкальных видео.

Для посещения нужна предварительная регистрация.