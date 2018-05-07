В метро пройдут лекции об архитектуре станций

В Московском метрополитене пройдут бесплатные лекции об архитектуре станций, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
Цикл называется «Ещё раз про метро». Акция начнётся 15 мая — в день рождения метрополитена.
Лекции будут проходить каждую неделю в Технической библиотеке на «Выставочной». Участники увидят архивные фотографии, эскизы, фрагменты кинохроники, фильмов и музыкальных видео.
Для посещения нужна предварительная регистрация.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что власти Москвы рассказали о строительстве северо-восточного участка БКЛ.