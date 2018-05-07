Культурно-досуговый центр может появиться на юге Москвы на месте старого банного комплекса

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«На продажу единым лотом выставлены нежилое двухэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв. м., одноэтажное здание площадью 2,9 тыс. кв. м и прилегающий земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.

Земельный участок продается под размещение культурно-досугового центра. Отмечается, что степень износа здания составляет 59% по данным на 2017 г.

«Начальная стоимость контракта — 89 млн руб.», — приводятся в материале слова главы департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева

Объект находится по адресу: Булатниковский проезд 10А, стр. 1, 2. Подключены все инженерные коммуникации. Участок находится в пешей доступности от станции «Бирюлево-Товарное» и в 10 минутах езды от метро «Улица Академика Янгеля».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 мая. Торги пройдут 6 июня 2018 г.