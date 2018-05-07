Горожане выберут победителя конкурса «Московская весна a cappella»

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Музыка 16 стран: в столице завершается международный конкурс «Московская весна a cappella» 

Mos.ru 7 часов назад
Фото: Mos.ru
Жители и гости города могут проголосовать за понравившихся участников конкурса «Московская весна a cappella», имена победителей станут известны уже 7 мая. Конкурс, в рамках которого музыканты из России и других стран выступали на столичных улицах, завершается 6 мая. Победители и призеры фестиваля получат денежные премии.
В заключительный день проходят 173 бесплатных концерта, среди исполнителей — московский хор Honey Jazz, группа Cluster из Генуи, фолк-группа Krapiva, «20/20» из Сиэтла, битбоксеры Bliss Acapella Band из Ростова-на-Дону и WonderBand из столицы.
«Московская весна a cappella» началась 27 апреля. 40 городских площадок стали музыкальными. Артисты выступали не только в парках и скверах, но и на крышах и балконах. Приехали в Москву участники из 16 стран и 40 регионов России.
В жюри музыкального конкурса вошли российские и зарубежные продюсеры, исполнители, журналисты и преподаватели вокала. Среди них Виктор Дробыш, Андреа Фигало, Василий Герелло, Мишель Вейр, Матиас Беккер, Любовь Казарновская, Валерия, Иосиф Пригожин, Вячеслав Петкун, Стас Пьеха, Варвара и другие.
Сам фестиваль «Московская весна a cappella» продлится до 9 мая включительно. Посетителей ждут мюзиклы, мастер-классы и особая праздничная программа в честь Дня Победы.
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