Горожане выберут победителя конкурса «Московская весна a cappella»

Музыка 16 стран: в столице завершается международный конкурс «Московская весна a cappella»

Жители и гости города могут проголосовать за понравившихся участников конкурса «Московская весна a cappella», имена победителей станут известны уже 7 мая. Конкурс, в рамках которого музыканты из России и других стран выступали на столичных улицах, завершается 6 мая. Победители и призеры фестиваля получат денежные премии.

В заключительный день проходят 173 бесплатных концерта, среди исполнителей — московский хор Honey Jazz, группа Cluster из Генуи , фолк-группа Krapiva, «20/20» из Сиэтла, битбоксеры Bliss Acapella Band из Ростова-на-Дону и WonderBand из столицы.

«Московская весна a cappella» началась 27 апреля. 40 городских площадок стали музыкальными. Артисты выступали не только в парках и скверах, но и на крышах и балконах. Приехали в Москву участники из 16 стран и 40 регионов России.

Сам фестиваль «Московская весна a cappella» продлится до 9 мая включительно. Посетителей ждут мюзиклы, мастер-классы и особая праздничная программа в честь Дня Победы.